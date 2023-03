Solicitada: Es hora de medidas serias

“Costó, pero reconocieron el problema. Ahora, la solución no tiene que ser tibia.” expresaba la referente del PRO y ex Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Y adherimos totalmente a sus palabras, lo que sucede en Rosario no puede seguir así. Nuestro espacio lo viene advirtiendo desde hace mucho: ¡los narcos están asesinando a los rosarinos!

No puede ser que el Estado, ausente por completo e incapaz, acepte que “ganaron los narcos”. No puede ser que el pueblo deba tomar por sus propias manos su seguridad y la de su comunidad.

Sr. Presidente, Sr. Ministro, es hora de escuchar a la oposición, a quienes, pese a quién les pese, realizaron una lucha contra el narcotráfico seria: se aumentaron las penas a los delincuentes, se disminuyó el consumo y las peleas entre los bandos, consecuentemente bajando las muertes y se han decomisado bienes de todo tipo.

No solo bastará con la llegada de las fuerzas federales y el Ejército. Las propuestas desde este espacio son claras y se han puesto sobre la mesa: en primer lugar, modificar las leyes para que Ejército Argentino pueda acompañar la lucha contra el narcotráfico y sus organizaciones criminales. Segundo, apoyar a aquellos que están llevando adelante la lucha contra el delito todos los días: necesitamos una policía más dotada y con mejores herramientas.

Pero la solución debe ser, también, más profunda: una Agencia Federal Antinarcotráfico, como la que propone el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO y ex Ministro de Seguridad Bonaerense Cristian Ritondo, brindaría respuestas eficaces y eficientes, tanto en crímenes de narcotráfico como sus delitos conexos.

¡Es hora de adoptar medidas para terminar con este flagelo!

Necesitamos dirigentes que conozcan las prioridades, que lleguen con proyectos y medidas concretas, comprometidos y dispuestos, y no que bajen los brazos o den el país por perdido. Creemos que Patricia Bullrich es la persona indicada para llevar adelante esta tarea.

Alejandro Cieri,

Patricia Colacilli,

Agustín Zarkovich,Concejales PRO-Juntos;

Mónica Wilken, Consejera Escolar.