Solicitada UCR – Variante Chacabuco

La obra de la variante de Chacabuco se encuentra paralizada, un simple recorrido por el tramo entre Junín y Carmen de Areco muestra la ausencia de maquinaria trabajando, con la vegetación cubriendo los sitios de construcción, y un evidente deterioro que se incrementa día tras día.

En abril del año 2023, algunos concejales de Unión por la Patria, en rol de voceros de la gestión de Alberto Fernández, anunciaron que se preveía la finalización de la variante de la ruta 7 para los meses de octubre o noviembre. En declaraciones a los medios, expresaban estas palabras, «Se ha avanzado significativamente en la construcción de la variante de Chacabuco de la ruta 7. De los 20 kilómetros proyectados, ya se ha completado un 76%, y con suerte, para los meses de octubre o noviembre, estará completamente terminada y abierta al tráfico. No enfrentamos problemas de financiamiento ni de pagos a la empresa”

Tras asumir la presidencia Javier Milei, y habiendo transcurrido el plazo anunciado sin que se cumpliera lo prometido por el gobierno de Alberto Fernández, el presidente anunció la suspensión de la obra pública, lo cual suscitó preocupaciones acerca de la culminación de la variante. Patricio García, gerente de regiones de Vialidad Nacional, declaró al respecto: «Todas las obras siguen en curso, aunque con algunos altibajos debido a cuestiones financieras, pero continúan avanzando».

Esto no sólo no se está cumpliendo, sino que, además, contradice las afirmaciones previas de quien es hoy nuestro Intendente Municipal, y que en aquel momento había asegurado que el financiamiento no representaba un problema.

La Variante Chacabuco es vital para la conectividad y el desarrollo de la región, y su abandono sería un golpe significativo para nuestra comunidad. Es lamentable que no se tome acción, teniendo en cuenta que está casi completamente construida, lo que implicaría una inversión final menor.

Desde la UNIÓN CÍVICA RADICAL DE CHACABUCO solicitamos al Gobierno Nacional la finalización de la obra Variante Chacabuco de manera urgente y prioritaria. Asimismo, le solicitamos al Intendente Municipal que encabece las gestiones necesarias y tome acciones inmediatas para garantizar la continuidad en la ejecución de obra.

Desde nuestro espacio, nos comprometemos a acompañar en el reclamo, para lograr la finalización de esta obra tan significativa e importante para Chacabuco. Lo hacemos extensivo a las autoridades locales y a todos los representantes de La Libertad Avanza en Chacabuco, a los legisladores de los distintos espacios políticos solicitando su apoyo y compromiso en esta causa.

Exigimos una pronta respuesta y acción por parte de las autoridades competentes.

Unión Cívica Radical de Chacabuco.