Solicitada: Unión Cívica Radical Chacabuco

Hay al menos tres elementos comunes en el relato del kirchnerismo-massismo (que muy poco tienen de peronismo):

1- culpar a otros de sus propios errores;

2- desconocer la realidad;

3- descalificar permanentemente a sus adversarios políticos.

El primero es el más claro y configura el leiv motiv de sus acciones: todo el mal que aqueja a la sociedad es producto de factores externos de poder, o bien de un plan diabólico de otros mandatarios o dirigentes no afines a sus ideas. El ejemplo más claro y reciente de ello es encontrar en el expresidente Mauricio Macri la figura de victimario. Todo es culpa de él, estamos así porque él nos dejó en este estado de crisis y nosotros no podemos aplicar nuestro plan de gobierno.

El segundo elemento se relaciona con el anterior, es decir, como ya tengo a un enemigo a quién culpar, no me hago cargo de lo que en realidad ocurre, desconociendo así la verdad de los hechos: 100% de inflación, la existencia de casi 20 millones de pobres, y un largo etc.

Y finalmente, y no por eso menos importante, está la degradación de todo aquello que es distinto a lo que pienso. Esto lleva no solo a banalizar el discurso político y el debate de las ideas sino que a su vez configura un desacierto poco elocuaz.

Para ello, y a fin de ver el cuadro completo, basta observar la última solicitada emitida por el Partido Justicialista de Chacabuco, direccionada hacia el presidente del bloque de concejales de Juntos, Alejo Perez.

Primero le dicen que el culpable es Macri, luego desconocen los duros datos de la realidad y finalmente con descalificaciones personales, tratándolo de amnésico, sin darse cuenta u obviando que la amnesia es una enfermedad que en Argentina la padecen 1 de cada 8 adultos.

Así actúan y ese es su gran número artístico.

Ya ni siquiera deberían firmar sus comunicados, porque si tiene esos tres elementos, ya todos sabemos de dónde vienen.

Unión Cívica Radical Chacabuco