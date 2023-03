Solicitada: Viejos problemas de la educación

La falta de previsión por parte de la Provincia en infraestructura educativa es enorme, las obras paradas desde hace varios meses por falta de pago y sin soluciones para paliar las altas temperaturas anunciadas para esta época del año. Esto último aun habiendo reportado en noviembre pasado los faltantes de ventiladores, solicitud del Consejo Escolar de Chacabuco que no fue escuchada.

En declaraciones, la consejera escolar Liliana Andriola, asegura que los establecimientos educativos de Chacabuco solo solicitaron arreglo de 3 o 4 ventiladores, pero hoy nos encontramos con varios de ellos con clases suspendidas por la ola de calor, exponiendo y pasando la responsabilidad a los directores de escuela. De la provincia solo mandaron 1.400.000 pesos para arreglos eléctricos en todas las escuelas del distrito (donde se puede incorporar los arreglos o compras de ventiladores), mientras que, en otros distritos amigos, aparte de esto, luego de la crisis recibieron dinero específico para compra de los mismos (La Matanza: $16.000.000; Chacabuco: $0).

Desde el retorno a la Democracia han pasado 40 años, de los cuales, la Provincia de Buenos Aires fue gobernada 32 años por el peronismo y nunca se trabajó en problemáticas de fondo, mucho menos en su infraestructura escolar.

Cabe mencionar que, sumado a esta clara falta de compromiso con la educación, UDOCBA denunció aprietes y abuso de poder por parte de autoridades educativas, mientras los gremios cómplices como SUTEBA, comandado por el militante K Roberto Baradell, eligen mirar para otro lado. No olvidemos que detrás de estas prácticas de la vieja política, se encuentran los alumnos sin clases.

Vemos que la Provincia solo invierte en aquello que le da más rédito político, pero no en lo esencial como, por ejemplo, colocar aires frío-calor en cada uno de los salones. Los pocos que se encuentran fueron adquiridos por padres y/o cooperadoras. Mucho menos invertir en las instalaciones eléctricas, que en muchos casos están de hace muchísimos años, pero, claro, eso no da redito porque no se ve.

Hoy, a pesar de todo esto, nos encontramos preocupados por una simple pregunta:

¿Qué nos espera para el invierno?

Desde el bloque de Concejales de Juntos, solicitamos al gobernador y a las autoridades provinciales de educación, que dejen de sacarse las culpas, que inviertan los que hay que invertir, con orden de prioridades y trabajen por una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Los docentes, directivos, el personal auxiliar, los alumnos y los padres se lo van a agradecer. –