Dialogamos con el secretario de Gobierno Javier Estévez de los temas de actualidad ejecutiva, los viajes del jefe comunal, los últimos hechos de inseguridad, la relación con Provincia y Nación, además temas políticos cómo el desdoblamiento de las elecciones en la Provincia, la suspensión de las PASO y el pase de la radical Emilia Recondo a las filas de Milei, «me causa una sensación de no poder entender, cuando uno tiene una historia en un partido político y pregona una ideología y tiene cierto modelo de estado y de valores dentro de su ideología, dentro de su partido, cambiar esa ideología a otro partido que piensa un estado totalmente distinto en el caso del radicalismo, la verdad me llama mucho la atención. Me pongo en ese lugar y me pregunto si lo podría hacer, de ninguna manera, son decisiones más personales que los moviliza, los motivan una cuestión más personal que de ideología. Es muy difícil cambiar cuando es muy distinto, aquí hay una decisión personal claramente por un lugar en una lista, es para lamentar una persona con tanta trayectoria en el radicalismo y el respeto de su familia dentro del radicalismo, en lo personal no lo veo acorde, todos los caminos conducirían a que sólo es por integrar una lista y tener un lugar de concejal»