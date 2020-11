“Somos” Barrios de Pie nada tiene que ver con Sánchez

Lilian Coronel referente del Movimiento Barrios de Pie en dialogo con FM Líder salió aclarar que nada tiene que ver con la agrupación que lidera Fabián Sánchez y lleva el mismo nombre.

En la entrevista manifiesta que ella está con dicha agrupación hace más de 4 años y el otro grupo es reciente y se debió a “que Barrios de Pie se separó y quedó Victoria Donda y Daniel Menéndez por un lado y de la otra parte quedaron otros referentes, Barrios de Pie no se borró, pero quedaron con el mismo nombre, pero las agrupaciones con ideas políticas muy distintas. El espacio que yo integro es el de “SOMOS” Barrios de Pie y el otro que apareció hace unos meses es “Barrios de Pie” “Libres del Sur” con ideas totalmente distintas, no tenemos nada que ver nosotros con ellos, el nuestro es un Frente de Todos, ellos tienen otras ideas, otra forma de manifestarse, otro sistema de hacer política que nosotros no estamos de acuerdo ni compartimos”

Coronel dice que la gente confunde a las agrupaciones por llevar el mismo nombre, por tal motivo dijo es que, “Lo queremos hacer público ya que sale la Agrupación Libre y después salimos nosotros con el mismo nombre de “Barrios de Pie” más allá que “Somos” es nuestro nombre, la gente no entiende como fue la separación y nos confunde”

La referente social en dialogo con Líder explicó que están haciendo en la actualidad como agrupación, “Nosotros tenemos comedores, pero hoy en época de pandemia estamos repartiendo viandas, después tenemos el espacio de “Marea” que es el espacio de mujeres, que es sobre violencia de género, hace tres meses estoy en la unidad ejecutora de la cuarta, una parte de Salud y otra de Construcción. La mercadería es solventada por el Ministerio a través de Daniel Menéndez, secretario de Arroyo”.

Lilian Coronel comentó donde se encuentran los comedores, “Tenemos en la calle Castelli, en el barrio Alcira de la Peña y barrio Los Misioneros, después tenemos los merenderos en los mismos lugares más en el barrio Parque Chacabuco ex Fonavi. Las viandas prácticamente se dan de lunes a viernes, empezamos con un grupito que se acercó y hoy en cada barrio son 38, 40 o a veces 50 por barrio”

Al ser consultada qué relación tienen con el municipio con el área de Desarrollo Social al momento de alguna necesidad, la dirigente dijo, “la relación es muy buena, siempre que necesitamos algo estuvieron presente, siempre nos trataron de ayudar, de solventar algún caso muy vulnerable, siempre hemos tenido la respuesta, no tenemos ninguna queja, ni tenemos necesidad de hacer algo como lo está haciendo Barrios de Pie, la otra agrupación, no es nuestra intención. Cuando alguien nos trae algún problema tratamos de ayudar desde nuestra agrupación y si no podemos el municipio en estos casos se porta muy bien”