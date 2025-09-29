Rodolfo “Loli” Serritella analizó la política local y el rol de Somos Chacabuco: “Somos la verdadera oposición”

En diálogo Líder, el concejal radical Rodolfo “Loli” Serritella, integrante del espacio Somos Chacabuco, habló sobre la actualidad política, el balance electoral, la problemática de la salud mental y los desafíos que enfrenta el Concejo Deliberante.

Balance electoral y el peso de la polarización

Serritella reconoció que el espacio esperaba un mayor caudal de votos en la última elección, aunque destacó que, en comparación con el promedio provincial, Chacabuco tuvo un mejor desempeño.

“Siempre uno es optimista en campaña, pero la realidad fue otra. Sin embargo, en Chacabuco obtuvimos un 20%, muy por encima del 5% provincial. Eso nos deja conformes, aunque esperábamos más cercanía con los 8.000 votos de la elección anterior”, explicó.

Según el edil, el resultado estuvo marcado por la polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza, que también se reflejó en los medios nacionales.

“Parecía que solo existían dos fuerzas: los libertarios y el kirchnerismo. Aún así, logramos consolidar una buena representación y hoy contamos con dos concejales más”, subrayó.

Salud mental: proyectos y preocupación en Chacabuco

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la problemática de la salud mental y los casos de suicidios registrados en la ciudad. Serritella indicó que desde su bloque se vienen presentando proyectos para fortalecer el área.

“Nos preocupa mucho esta situación. Venimos trabajando hace tiempo, pedimos que se intensifiquen los protocolos y que se sumen recursos. No se trata solo de normas: hay enfermeras que deben encerrarse por miedo y guardias sin profesionales a cargo. Eso no puede seguir pasando”, afirmó.

El concejal reclamó al oficialismo mayor compromiso en este tema y cuestionó que gran parte de los proyectos presentados por el bloque gobernante estén vinculados a declaraciones simbólicas o posicionamientos nacionales.

Críticas al oficialismo local

Serritella también fue crítico respecto a la agenda del oficialismo en el Concejo Deliberante:

“El bloque oficial no presenta proyectos que modifiquen o apunten a mejorar la vida cotidiana de los chacabuquenses. Se enfocan en repudios a lo que hace el gobierno nacional o en reconocimientos, pero no en lo local. Y Chacabuco tiene muchos déficits que resolver”, sostuvo.

Entre los proyectos impulsados por su espacio, mencionó iniciativas relacionadas a inundaciones, infraestructura y obras pendientes de desagüe, además de propuestas de control sobre el presupuesto municipal.

La elección de octubre y la boleta única

De cara a las elecciones de octubre, Serritella adelantó que será un escenario diferente por la implementación de la boleta única.

“Al principio genera incertidumbre, pero creo que el sistema será ágil y sencillo. La gente va a poder marcar su elección en un formato más claro. Lo complejo es la situación del radicalismo, porque no hay una boleta encabezada por un radical. Parte irá con Randazzo y parte con la Coalición Cívica. Habrá libertad para que cada uno decida”, explicó.

“Seguiremos trabajando por todos los chacabuquenses”

Más allá de los resultados electorales, Serritella aseguró que su compromiso con la ciudad se mantiene firme:

“Más allá de que nos acompañen o no en las urnas, vamos a seguir trabajando con responsabilidad y valores éticos. Representamos a 6.000 vecinos que confiaron en nosotros, pero nuestro compromiso es con todos los chacabuquenses”, cerró.