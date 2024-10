Dialogamos con la concejal de Avanza Libertad, Claudia Sosa sobre la actualidad legislativa, analiza la última sesión del HCD y también el acto Partidario realizado en las últimas horas por el presidente Javier Milei, el veto al aumento a Jubilados y el posible veto al presupuesto a la Universidad Pública, sobre este último tema la edil Libertaria dijo qué, «yo me abstuve porqué el veto todavía no se dio, ante la incertidumbre de cuál será la posición de nuestro presidente, me abstuve. Hay que esperar a mañana, haber que hace y dice, que propone, hay que crear alternativas para la educación, todos tenemos derecho a las mismas oportunidades, no creo que una marcha vaya a solucionar la dificultad, hay que trabajar en alternativas para un futuro, creo sería lo ideal»

Cuando fue consultada sobre los nombramientos en ANSES y PAMI, confirmó ambos y manifestó, «somos los representantes de la Libertad Avanza en Chacabuco, le guste a quién le guste, nos responden a nivel provincial y nacional, las puertas de La Libertad Avanza están abiertas a quién quiera venir a trabajar y aportar sus ideas, sumarse, son todos bienvenidos, próximamente vamos a dar fecha de la inauguración de nuestro local y seguir trabajando desde el diálogo y consenso»