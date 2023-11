Dialogamos con Hugo Moro, director de Ferro Expreso Pampeano y referente local del Frente Renovador sobre el balotaje del domingo y su análisis de lo sucedido, además cuál será su futuro político, «somos respetuosos de la voluntad popular, hoy ya tenemos nuevo presidente, todo el voto de Cambiemos se ha ido al espacio de Milei, uno tiene la tranquilidad que en lo personal y en lo colectivo se hizo todo lo posible a lo largo de estos seis meses para contar lo que iba a pasar si Milei era presidente, hemos dejado todo en esta campaña, no alcanzó, somos respetuosos de la voluntad popular y ya tenemos a Milei cómo presidente y ayer mismo anunció la privatización de YPF» Dialogamos con, director dey referente local delsobre el balotaje del domingo y su análisis de lo sucedido, además cuál será su futuro político,hoy ya tenemos nuevo presidente,uno tiene la tranquilidad que en lo personal y en lo colectivo se hizo todo lo posible a lo largo de estos seis meses para contar lo que iba a pasar si Milei era presidente,, somos respetuosos de la voluntad popular y ya tenemos a Milei cómo presidente y ayer mismo anunció la privatización de YPF»

En referencia a su futuro político, que pasa con su cargo en trenes y si Golia lo llamó para integrar su gabinete, Moro dijo qué, «en trenes estoy hasta el 10 de diciembre. He hablado con Darío pero no estoy preocupado por lo mío, hemos caminado juntos estos años, si tengo que estar en algún lado lo voy a estar pero no es algo que esté resuelto o se esté charlando»