El senador Agustín Maspoli analiza por Líder la situación política del espacio que integra y también a nivel local sobre posibles candidaturas dijo, «el intendente todavía no tomó la decisión, no ha dicho de no querer ser, no lo ha definido».

El senador provincial también opinó sobre la decisión de Di Piero de postularse como precandidato a intendente, «veo bien que Ariel Di Piero quiera ser uno de los precandidatos, yo agregaría a Loli Serritella que ha ganado una elección en el 2017, somos varios los que creemos que Loli puede ser candidato, con esto no digo que sea mi candidato, Alejo Pérez y Lisandro Herrera, pueden ser candidatos en caso que Aiola decida no serlo, el partido tendrá que decidir por uno»