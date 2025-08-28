Cruz Roja Chacabuco dictará un curso de primeros auxilios y RCP con certificación nacional

La filial local de Cruz Roja Argentina anunció la realización de un nuevo curso de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) con uso de desfibrilador (DEA), destinado a toda la comunidad de Chacabuco.

La referente local, Luciana Muñoz, explicó que la capacitación tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, de 14 a 19 horas, en la sede ubicada en Quintana 78. Se trata de un único encuentro intensivo que contará con certificación nacional.

“Nuestra intención es que la mayor cantidad de ciudadanos aprenda primeros auxilios, porque nunca sabemos cuándo podemos encontrarnos en una situación de emergencia. Salvar una vida puede depender de esos conocimientos básicos”, destacó Muñoz.

El curso abordará conceptos fundamentales de primeros auxilios y se centrará especialmente en la práctica de RCP y el uso del DEA, teniendo en cuenta que Chacabuco es una ciudad cardioprotegida, con equipos disponibles en diferentes puntos estratégicos.

El cupo máximo es de 30 participantes y la inscripción puede realizarse a través de las redes sociales de Cruz Roja Chacabuco (Instagram y Facebook) o mediante el celular 2352 46-3446.

Si bien la capacitación tiene un costo de $30.000, Muñoz subrayó que el aporte económico se utiliza para sostener las actividades de la filial y continuar brindando servicios a la comunidad.

“Son cursos accesibles y cortos, que permiten despejar dudas y adquirir herramientas muy útiles para la vida diaria. Es una inversión que puede marcar la diferencia en una emergencia”, agregó la referente.