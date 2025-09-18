Robaron herramientas en el Parque Recreativo Municipal: “Son fundamentales para mantener el predio”

El director del Parque Recreativo Municipal, Sebastián Papadá, confirmó el robo de dos motoguadañas en las instalaciones del predio. Los equipos eran utilizados para el mantenimiento del parque, en un momento clave del año por el crecimiento del pasto con la llegada de la primavera.

Papadá explicó que los delincuentes forzaron los candados del depósito y la cantina, y además de las motoguadañas también se llevaron una pelota de fútbol. “Son herramientas fundamentales para mantener el predio. Se hizo la denuncia correspondiente y ya estamos en contacto con la Subsecretaría de Seguridad”, señaló.

Mientras se gestiona la compra de nuevo equipamiento, el área recibió el apoyo de Hugo Duhalde, quien prestará una máquina para que el parque pueda continuar con sus tareas de mantenimiento.

Actividades y preparativos en el Parque Recreativo

Más allá de este hecho delictivo, el Parque Recreativo se prepara para una agenda cargada de actividades:

Cicloturismo: el próximo encuentro será el 27 de septiembre en la Escuela N°43, una institución rural ubicada cerca de la zona de la Madreselva. Las inscripciones ya están abiertas y se solicita a los ciclistas anotarse con anticipación para cuestiones organizativas y de seguro.

Primavera y Juegos Sociomotores: durante septiembre y octubre, el parque recibirá a numerosas escuelas primarias y secundarias para realizar actividades deportivas y recreativas.

Adultos Mayores: el miércoles 24 se llevará a cabo en el predio la etapa regional de Fútbol Tenis, en el marco de los Juegos Bonaerenses.

Escuelas deportivas: funcionan la escuela municipal de ping pong, el taller “Vivir Mejor” y actividades de funcional, entre otras propuestas abiertas a la comunidad.

Además, Papadá adelantó que trabajan en un proyecto de accesibilidad, con la construcción de un baño y ducha adaptados antes del inicio de la temporada de colonia de verano. “Queremos que todos los chicos, especialmente los del Centro de Día, puedan disfrutar del predio y la pileta en igualdad de condiciones”, afirmó.

Colecta solidaria para embellecer el parque

Finalmente, el director lanzó una campaña solidaria para sumar a toda la comunidad:

“Iniciamos una colecta de plantas y flores para reforestar y darle más color a nuestro querido parque. Todo aquel que quiera acercarse con una donación será bienvenido”, invitó Papadá.