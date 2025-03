«Son historias que no tapan otra historia»

En referencia a lo local el edil opositor se refirió a lo que sucedería con O’Higgins según su visión, «Hay una abandono total en la localidad de O’Higgins por parte de la gestión, no sólo no yendo al festejo del aniversario de la ciudad sino que se encuentra intransitable, no tienen un referente con quién hablar, no se recolecta la basura, el tema de las motos y Tránsito que no debería ser un problema difícil de solucionar y hoy es un problema y una preocupación muy grande de los vecinos, pero sobre todo lo que notan en la localidad es un abandono de la gestión hacia ellos y creo desde un punto que tiene que ver con cuestiones políticas, lamentablemente no solo pasa en O’Higgins sino en otras localidades cómo Castilla y Rawson pero nosotros estamos haciendo foco en O’Higgins porqué no sólo es la falta de gestión sino es un abandono y un menosprecio a una localidad de la ciudad de Chacabuco»