El atentado que sufriera la vicepresidenta Cristina Fernández sigue dando diversas opiniones en la política local, en Líder la dirigente de «La Corriente» Julieta Garello dijo que, «Veo que muchos de los repudios que han salido, son repudios hipócritas, que no lo sienten, que no lo ven con preocupación, que lo hacen únicamente por no quedar ligados a una situación de semejante naturaleza eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos no hacen nada o lo relativizan»

Garello también sobre la misma cuestión se refirió al concejal de Juntos Alejo Pérez quién se había expresado en la misma emisora sobre el tema, «escuchaba al concejal Pérez echándole la culpa a Cristina y como mujer siento muchas veces una asimilación con lo que pasa con los femicidios, se le hecha la culpa a la mujer, algo habrá hecho; el algo habrá hecho de la dictadura hoy lo vemos reformulado en muchos casos relativizando un hecho de esta gravedad, y es de una irresponsabilidad total de no comprender el tiempo que vivimos, la democracia es una conquista de todo el pueblo Argentino, todos tenemos la responsabilidad de defenderla»