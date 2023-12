Dialogamos con el senador provincial por Marcelo Daletto sobre la actualidad política luego de conocido el DNU comunicado por el presidente Javier Milei, «como generalmente pasa en la Argentina, la última vez fue en el 2001, será un año muy difícil, tanto para el país, para la Provincia, para el municipio, será un año muy difícil».

«Este sinceramiento de la economía hará que los precios se disparen, hay que ver si en el segundo semestre del año empiece a bajar la inflación que sin lugar a dudas es el primer requisito para que la economía empiece arrancar. Este gobierno viene con la idea de hacer cambios fuertes, no había otra alternativa que meternos en terapia Intensiva, ojalá este gobierno pueda tener la capacidad política para que los argentinos podamos transitar este camino de la mejor manera posible»

En referencia a lo sucedido a nivel local con los concejales que responden a Daletto y se abstuvieron a la hora de votar a sus compañeros de bancada en la elección de autoridades dijo; «quienes dicen que tengo culpabilidad tienen toda la razón del mundo, soy culpable de tener la misma opinión de lo que pasó a nivel nacional, de lo que pasó a nivel provincial, se respaldó como presidente de la Cámara a quién propuso el gobernador, sin tener mayoría se respaldó a Martín Menem, el presidente es el que organiza no el que digita los votos después, si tienen minoría la van a seguir teniendo y lo mismo pasó en Chacabuco, soy culpable de ser coherente, lo dije antes en privado y lo dije públicamente, soy culpable de trabajar en coordinación con el ex intendente Aiola acompañando una transición ordenada, no podíamos hacer una transición ordenada del ejecutivo y en el Concejo Deliberante no hacerlo, la verdad si queremos ganarle a quién está gobernando Chacabuco lo tenemos que hacer a través de las elecciones y no con acuerdos de dirigentes para poner palos en la rueda a algo que todavía no había empezado, si alguno toda la energía que no pusieron en la campaña la querían poner en la organización del Concejo considero que es un horror, Juntos tiene el deber de trabajar unidos con respecto a los gobiernos que han ganado pero tenemos que ser honestos con los que pensamos»