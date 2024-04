Dialogamos con el concejal de Juntos Rodolfo «Loli» Serritella sobre la actualidad política local y nacional. El referente radical en diálogo con Líder también analizó la sesión a realizarse el día de hoy.

En referencia a la movilización del día de ayer manifestó qué; «soy defensor de la Educación pública, estudié desde el jardín hasta mi nivel terciario todo público y el nivel que tenemos a nivel universitario en la Argentina se destaca el día a día y sobre todo la UBA se destaca en el mundo, creo que todos estamos embanderados en defender la Educación pública, recortar un 30% en esta situación que vivimos no es adecuado, no me parece que deba andar por ahí el recorte»

«Uno no puede recortar y acusar a viva voz cuestiones sin dar definiciones a que se refiere y eso hace mucho daño, es una de las pocas cosas que en la Argentina no tiene discusión, que se hacen bien, que el estado hace bien, debería haber un replanteo del presidente, hay que tomarlo con más seriedad»