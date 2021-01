Sputnik V: cómo continuará el esquema de vacunación

Ignacio Gastaldi, secretario de Salud, se refirió a la campaña de vacunación nacional para la prevención del covid-19. En nuestra comunidad el esquema de vacunación para el personal de salud comenzó el pasado miércoles 30 de diciembre. Ya fueron aplicadas más de 250 dosis.

Según indicó el Secretario, la receptividad en los agentes del sistema de salud ha sido buena y los efectos adversos han sido leves o moderados como: fiebre, dolor de cabeza, dolor en el sitio de inyección y dolor muscular. “Todos se han recuperado bien entre 24 y 48 horas, sin consecuencias”, dijo.

La vacunación es voluntaria y se procede con el registro de todos los agentes de salud, tanto del Hospital Municipal como de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y de las localidades vecinas de Rawson, Castilla, O´Higgins y Cucha Cucha. Se vacuna a medida que se va accediendo a la agenda de turnos.

Quiénes pueden vacunarse

En una primera etapa se priorizará a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus. Los vecinos que pueden anotarse para recibir la vacuna son las personas entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes, además del personal de salud, seguridad, docentes y auxiliares.

A medida que ingresen dosis al país y que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires comience con las postas de vacunación –a Chacabuco le corresponde una posta en la Escuela Industrial la cual estará a cargo exclusivamente del gobierno provincial– la persona deberá concurrir con el turno que se le asigne para evitar la aglomeración de gente en los puntos de vacunación.

Pueden ingresar a la página web www.vacunatePBA.gba.gov.ar o descargar la App Vacunate PBA

Sputnik V: logística y cuidado

El servicio del Hospital Municipal cuenta con dos freezers, uno de ellos donado por la Cooperativa Agropecuaria de Granjeros Unidos de Chacabuco. Además, el servicio eléctrico está asegurado por la Cooperativa Eléctrica, aunque se cuenta con dos generadores para asegurar el suministro eléctrico en caso de que se genere alguna falla en el sistema.

En este momento se están instalado dos cámaras de vigilancia para monitoreo de los freezers y la actividad del pasillo, las 24 horas, además del monitoreo permanente de la temperatura de los freezers (-18º C como marca la necesidad de conservación de las vacunas).

Equipo de Salud: compromiso al hombro

Ignacio Gastaldi agradeció al equipo de salud por su labor y compromiso. Más de 40 agentes padecieron la enfermedad, muchos recibieron el tratamiento con plasma, la mayoría recuperados.

“Estamos instrumentando los métodos para poder darle pequeños recesos a los agentes de salud”, expresó el Secretario tras añadir que este es un mensaje, también, dirigido a la población.

El tratamiento de plasma de convaleciente es el único que, aplicado en etapas precoces de la enfermedad, ayuda a los pacientes a recuperarse en breve tiempo y a tener menor gravedad en la enfermedad. “Es un recurso limitado, no se fabrica”, señaló Gastaldi.

Según adelantó, se prevé que para el 10 de enero se dispondría del suero equino hiperinmune, autorizado comercialmente.

“La donación de plasma es un acto de amor”, dijo Gastaldi, y remarcó que aunque para donar hay que trasladarse y lleva un poco más de tiempo “pero puede salvar una vida y ahí está el fondo de la cuestión, perder un día para salvar una vida”.

Preselección del potencial donante de plasma covid-19

1) Tener diagnóstico de covid-19 confirmado por laboratorio (PCR+ o AC IGG +).

No se tomará muestra a: contactos de casos confirmados o nexo epidemiológico.

2) 30 días desde que desapareció la sintomatología.

3) Entre 18 y 65 años.

4) No ser diabético insulino requiriente.

5) Mujeres con hasta 3 embarazos.

6) No haber padecido ningún tipo de cáncer.

7) No tener stents ni cx cardíacas.

8) No haberse realizado tatuajes en los últimos 6 meses.

9) No haberse realizado endoscopias digestivas en los últimos 6 meses.

10) No padecer enfermedades que se transmiten por sangre (Chagas, Hepatitis B, Hepatitis C, etc.).

Concurrir con DNI y los estudios de Covid-19 al Servicio de Hemoterapia (Av. Garay y San Luis): lunes, miércoles, o viernes, de 7:30 a 9:30. No es necesario estar en ayunas. Sin turno previo.

Se realizará una entrevista médica personal. Si la entrevista médica lo habilita donará sangre y se le tomará una muestra para dosaje de anticuerpos (ya que entre un 25-30% de los recuperados no tienen un título aceptable para la donación de plasma).

Una vez obtenido el resultado se considerará si está apto para la donación de plasma de convaleciente otorgándose un turno para la donación por aféresis en un Centro Regional de la zona.

