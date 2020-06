Subsidios para Centro de Jubilados

La titular del PAMI local Laura Mansilla en dialogo con FM Líder habló de varios temas de actualidad de dicha institución, de beneficios para los afiliados como de la atención reducida al público en la oficina de calle Zapiola.

Mansilla dijo que se le recomienda a los abuelos no ir hasta la agencia, aunque confirmó que cuesta mucho que lo entiendan, “La idea es que el afiliado no se acerque a la agencia, PAMI desde el momento uno se puso a disposición, muchos trámites que se pueden realizar online, generó muchas herramientas, muchos recursos para que el afiliado no necesite circular, tanto a la agencia como a los consultorios médicos a retirar recetas, siempre decimos que hay que quedarse adentro, más ellos que son personas de riesgo, siempre estamos a disposición vía telefónica, pueden llamar al 138, a la página y también PAMI realizó una aplicación que se descarga en el teléfono, la idea como siempre de PAMI es que no pierdan sus derechos y la relación con la institución sigue estando de alguna manera”

La funcionaria dijo estar acompañada con personal reducido, “Pedimos paciencia, al tener hoy en Chacabuco otra situación en cuanto a circulación de personas, están viniendo muchos a la agencia y somos solamente tres los que estamos atendiendo, mucho menos de la mitad del personal que esta normalmente, siempre es prioridad lo urgente, si bien está todo enfocado al COVID19, hay gente que tiene otras necesidades en salud y eso se va activando como cirugías programadas, hoy tengan la credencial que tengan van a ser atendidos igual, con el recibo de sueldo, todo le sirve al igual que en la farmacia o en el consultorio”

Laura Mansilla confirmó que está en vigencia el descuento del 100% en medicamentos a jubilados, “En este momento los medicamentos al 100% es sumamente importante y necesario porque significa en el bolsillo del jubilado alrededor de 4000 mil pesos por mes, que en la situación de crisis económica que estamos viviendo dentro de esta pandemia que frenó la economía es importante que los jubilados puedan contar con ese aumento indirecto de la jubilación, que hoy cuenten con el 100% de los medicamentos es una medida muy importante que tomó la Directora ejecutiva de PAMI y el presidente Alberto Fernández”

La titular del PAMI en la entrevista radial dio detalles de cómo PAMI está colaborando con instituciones locales que albergan abuelos, “PAMI está muy encima en las residencias de abuelos, en Chacabuco hay 3 residencias que están recibiendo elementos que necesiten, están recibiendo un fondo para tal fin, se armó un protocolo dentro de un comité de crisis desde el instituto donde se evalúan los protocolos COVID19 dentro de los hogares y también se armó un Consejo de Profesionales para trabajar dentro del lado emocional dentro de las instituciones. Están en permanente contacto con los hogares, en nuestra ciudad con el geriátrico del Hospital, el San José y La Filomena y ahora se incorporó a O¨Higgins, ellos reciben la ayuda del instituto y en permanente contacto diario”

Ya en el final la funcionaria dijo que se están tramitando ayudas de $15000 para 4 instituciones, “para cuatro centros que trabajan con PAMI, por el motivo que no tienen actividad, no están teniendo entrada y tienen que pagar luz, gas y otros gastos, por eso desde el instituto se está ayudando en ese sentido a los Centros de Jubilados, son el vínculo, el lugar de encuentro donde se generan tallares, cumplen una excelente función en la comunidad, por eso el instituto evaluó esa situación y están recibiendo un subsidio de $15000 a la brevedad”