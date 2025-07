“También me molesta el ruido de las motos”

Gerardo Alejandro: “No bajamos los brazos frente al descontrol de motos con escapes antirreglamentarios”

El Director de Tránsito municipal, Gerardo Alejandro, se refirió al creciente malestar de los vecinos por el accionar de motociclistas que circulan con escapes antirreglamentarios, generando ruidos molestos y peligros para la seguridad vial.

Durante una entrevista con Radio Líder, el funcionario repasó estadísticas, operativos y desafíos del área que conduce, y dejó en claro: “No bajamos los brazos. Seguimos trabajando como desde el primer día”.

71 actas y 28 motos retenidas en un mes

Según informó Alejandro, entre el 1 y el 30 de junio se labraron 71 actas de infracción, se retuvieron 28 motos, 7 automóviles y 16 equipos. “El fin de semana volvimos a tener reclamos por las motos con escape libre. Apenas mejora el clima, aparecen otra vez”, señaló.

El director reconoció que muchas veces el área no da abasto: “Ayer teníamos un móvil roto, dos móviles activos y tres motos. No siempre alcanzamos a cubrir todo, pero lo intentamos”.

“Hace unos años las motos andaban por la plaza, ahora por las avenidas”

Alejandro destacó que, si bien el problema persiste, se logró cierto orden en comparación con años anteriores: “Hace tres años las motos subían a la plaza. Hoy ya no pasa eso. Están en las cuatro avenidas. No son muchas, pero sí muy ruidosas y molestas, sobre todo para quienes tienen problemas de salud”.

Controles constantes, más allá de las elecciones

Ante la percepción de que durante la campaña electoral los controles disminuyen, Alejandro fue enfático: “No hay ninguna directiva de bajar controles. Seguimos con los operativos habituales, aunque los controles de alcoholemia están momentáneamente suspendidos porque los alcoholímetros fueron enviados a calibrar”.

Además, indicó que los datos se envían a Prensa Municipal y que el equipo trabaja en conjunto con policía comunal, monitoreo urbano y fiscalía para sancionar a los infractores.

Llamado a los vecinos: “Que nos llamen”

Alejandro pidió colaboración a la comunidad: “Necesitamos que los vecinos nos avisen si ven motos con escapes antirreglamentarios. No podemos perseguir a nadie, pero si encontramos la moto detenida, actuamos. No le secuestramos el vehículo a gente que trabaja, vamos por los infractores”.

Otros controles del área

Además de tránsito, el área fiscaliza el lavado de veredas, que solo está permitido el primer sábado de cada mes, y el estacionamiento de camiones y acoplados fuera del radio céntrico. “Los acoplados deben estar a cuatro cuadras de las avenidas, y los chasis, media cuadra fuera de la avenida”, explicó.

También hay un control activo sobre equinos sueltos. “Antes había muchos en la vía pública, ahora apenas alguno. Hoy tenemos tres en el corral transitorio. Les pedimos a los dueños que los mantengan cerrados”, agregó.

Nueva sede y control 24 horas

La Dirección de Tránsito funciona en la nueva sede de la calle 838, detrás de la playa de camiones. Allí se encuentran las oficinas y el corral transitorio para motos, autos y equinos. “Con tres turnos diarios, evitamos que se necesite sereno”, remarcó.

“También me molesta el ruido de las motos”

Finalmente, el funcionario expresó su propia frustración ante la situación: “Yo también me enojo. Cuando escucho esas motos, me pongo mal. Ya estoy pensando cómo frenar esto el próximo fin de semana. Pero que la gente se quede tranquila, estamos trabajando”.

