Dialogamos con el concejal de Avanza Libertad Chacabuco, Ezequiel Martínez, sobre un hecho de violencia que le tocó vivir en su domicilio en la madrugada del lunes junto a su familia, «tener un estado ausente cómo el que hoy tenemos es preocupante. Es una sensación horrible cuando alguien ingresa a tú domicilio, no se lo deseo a nadie, y después cuando pasó y te tienen que estar acompañando distintos organismos estás completamente sólo»

El vecino en la entrevista relata lo sucedido y además analiza la posterior situación, «en dos minutos te puede cambiar la vida y dónde te enoja la inacción de la policía, eso es preocupante, ante la vulnerabilidad que hemos sufrido cómo ciudadano tenía más policía dentro de mi casa a que este malviviente no se retirara del lugar de la escena. No me sonó el teléfono de ninguna autoridad, del arco político nadie, tal vez no merezco la solidaridad o un saludo, pero están completamente ausentes, si los colegas de Juntos y un concejal del PRO, es preocupante que nadie se haya ocupado en llamarme, lo digo como vecino, no quiero mezclar con la política, pero parece que así se manejan porqué muchos damnificados comentan que les sucedió lo mismo, la asistencia a la víctima también brilla por su ausencia»