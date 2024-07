Tedesco «A mi si me han amenazado»

Dialogamos con el candidato a intendente y referente de la Libertad Avanza, José Luis Tedesco.

En la entrevista por Líder el dirigente político habló de varios temas de actualidad y que los tiene cómo protagonistas, «los desencuentros se dan cuando gente que estuvo con nosotros hoy están diciendo cosas diferentes que decían en campaña, nosotros venimos diciendo lo mismo, hay que preguntarle a ellos porqué cambiaron»

«Las ideas de la Libertad son una y no pueden camuflarse en cualquier cosa»

Tedesco también dijo que fue amenazado y no se victimizó con el tema, «a mi si me han amenazado y otros han salido a hablar de amenazas y hostigamiento y no ocurrió, yo si recibí amenazas»