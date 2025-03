Hablamos con la titular de UDOCBA, Graciela Salvador sobre la actualidad de la educación, los diferentes reclamos que se vienen haciendo, el paro suspendido, y además manifestó como está el reclamo del incentivo docente que les niega el gobierno nacional.

Salvador en la entrevista radial dijo qué, «se viene agravando cada vez más, no hay un buen panorama, tenemos desfinanciamiento del sistema educativo, para hoy teníamos un paro que se levantó porqué el gobierno llamó a dialogar, no hay fondos para repartir en sueldo e infraestructura, todo lo que necesita la educación»

También se le consultó a la dirigente sindical de cómo estaba la relación con la jefatura Distrital que en algunos años fue bastante tirante, sobre dicha cuestión dijo, «luego de la primera reunión dónde se hablaron muchas cosas que están pasando, no tenemos nuevos cargos, tenemos la necesidad en Chacabuco de la creación de nuevos cargos, por ejemplo de psicología, en Chacabuco se necesita porque cuando algo está colapsado dentro de la escuela también lo está, el problema entra en la escuela y esos equipos son muy necesarios, se los va a ver a la casa, se los ayuda, porque hay chicos que no van a la escuela porque no pueden no porque no quieren»