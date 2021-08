El festejo, negado en primer momento por el presidente, se llevó a cabo en la Casa de Olivos el 14 de julio de 2020, en plena etapa de la cuarentena dura, en la misma se realizó la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez, esposa de Alberto Fernández. A partir de conocerse ese momento muchas voces se escucharon al respecto y se mostró la indignación de los argentinos a través de las redes sociales.

A nivel local no hubo pronunciamiento de dirigentes del Frente de Todos hasta esta mañana que por FM Líder el referente de La Cámpora, actual titular de Anses y precandidato a concejal Santiago Carnaghi dio su parecer sobre esta situación.

El dirigente político en la entrevista radial manifestó que, “de primera mano me parece muy desafortunado el haber hecho esa reunión en un contexto donde la situación no era la de ahora. Después me parece una exageración por parte de los sectores opositores, de los sectores mediáticos le dan a esa imagen. Sabemos de diferentes situaciones que se han dado de irregularidades de sectores de la oposición a nivel nacional y no la remarcan con tanto énfasis, si tenemos que reconocer que fue un error esa convocatoria, al no ser una reunión de trabajo”

“Me parece que no estamos discutiendo los verdaderos problemas de los argentinos, tiene mucho olor a operación mediática, reconocemos el error, pero hubo muchas operaciones, hasta cuándo vamos a estar con la foto con los problemas que hay para resolver, demos vuelta la página y sigamos trabajando”