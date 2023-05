El Subsecretario de Desarrollo Social Maximiliano Felice dialogó con Líder de varios temas de actualidad del área y analizó la situación económica actual que lleva a que la oficina se haya incrementado en la atención de vecinos que se acercan a pedir alguna asistencia, «hoy hay jubilados que con vergüenza nos vienen a pedir ayuda porque no llegan a fin de mes»

Felice también habló de la demanda en ayuda para alquileres, sobre el tema dijo que, «hoy es imposible alquilar con el descalabro de la economía y falta de políticas públicas en el tema viviendas, ningún intendente hizo viviendas con fondos propios, todo bajó de Provincia y Nación»

El funcionario sobre la cuestión económica dijo, «tenemos un gobierno que no encuentra el rumbo. Toda esta situación se debe al contexto que estamos viviendo dónde no se encuentra un rumbo, dónde la inflación golpea a todos los argentinos y Chacabuco no es la excepción»