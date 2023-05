El concejal de Juntos Rodolfo «Loli» Serritella en diálogo con Líder habló de la actualidad política legislativa, de la sesión de mañana, la situación nacional y también opinó sobre la situación partidaria y si Herrera será candidato, «nosotros teníamos muchas ilusiones en que Lisandro sea candidato por lo que históricamente dio por el radicalismo, por lo que trabajó por la unidad, nos parecía que era el momento de él si el intendente no fuera candidato, en ese sentido están las charlas, acá no hay peleas, somos respetuosos, todavía queda un mes, no es algo que nos desvele»