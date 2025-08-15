Terrenos en cuotas con mínima entrega en Chacabuco: Loteo Doña Dominga 1

El martillero y presidente del Centro de Martilleros de Chacabuco, Adrián Forti, anunció que ya está disponible el loteo “Doña Dominga 1”, con una modalidad de pago en cuotas y entrega inicial del 20%, pensado para quienes buscan acceder a un terreno propio de forma accesible.

Ubicación

El loteo está ubicado entre calles Sosa, Conesa, Pinto y Rosas, a solo tres cuadras de avenida Garay, en un barrio ya poblado y con servicios.

En esta primera etapa se ofrecen 25 lotes de distintas medidas, con luz y agua corriente garantizadas por el desarrollador.

Formas de pago

Entrega inicial: 20% del valor (desde $4.400.000 para los terrenos más chicos de 12 x 25 m).

Saldo: financiación en 72 cuotas (6 años).

Cuota inicial: desde $245.000 mensuales.

Sin garantía adicional: el propio terreno es la garantía.

Pago con libreta, en efectivo o transferencia.

La actualización de las cuotas se realiza con referencia al valor de la bolsa de cemento, aunque Forti destacó que desde enero no hubo aumentos, manteniendo la cuota fija.

Posesión y mejoras

Quienes compren podrán acceder de forma inmediata a la posesión precaria para comenzar trabajos como alambrado, tapiales o mejoras. La escritura se otorga una vez finalizados los trámites de subdivisión y la instalación completa de servicios.

Dónde consultar

La inmobiliaria de Adrián Forti se encuentra en Buenos Aires 237, Chacabuco, con atención de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

“No hay compromiso para consultar. Asesoramos en todos los aspectos del loteo”, aseguró Forti.

Datos clave del Loteo Doña Dominga 1

Ubicación: Sosa, Conesa, Pinto y Rosas, Chacabuco. Sosa, Conesa, Pinto y Rosas, Chacabuco.

Servicios: luz y agua corriente. luz y agua corriente.

Lotes: 25 en total, varias medidas. 25 en total, varias medidas.

Entrega: 20%. : 20%.

Cuotas: 72 (6 años). 72 (6 años).

Sin garantía extra.