Test del Olfato: ¨A mí me parece fantástica la idea implementada¨

La Doctora Stella Cuevas, es expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires y se refirió en una entrevista, en A Hora Noticias, a los test de olfato que se realizan en Chacabuco para tratar de identificar a pacientes asintomáticos de coronavirus.

La otorrinolaringóloga expresó ¨Me pareció fantástica la idea, y dije que eran pioneros, comparé este estudio con lo que se realiza en Estados Unidos y me pareció mucho más simple lo que ustedes realizan. Ya que lo hay que evaluar es la falta de olfato, que se llama anosmia, me pareció sumamente importante hacer este estudio cuantitativo, ya que no se necesita un estudio cualitativo, hacer una olfatometría para evaluar el nervio olfatorio o el trigémino. En un caso de pandemia me pareció algo muy práctico y por eso felicité al intendente, ya que lo que se necesita es saber si huele o no, no saber a qué huele¨.

La especialista se refirió a quienes desde los medios de comunicación salieron a criticar la medida implementada en la ciudad y comentó ¨Los que cuestionan desde el desconocimiento, directamente no perdamos el tiempo, el olfato es un sentido complejo, yo soy la única del país que hago esto, yo me ocupo de estudiar sólo 5 cm cuadrados. Que venga a opinar alguien acerca de esto, me tiene sin cuidado, si estamos frente a una pandemia lo que tenemos que hacer es resolver las cosas. Por eso a mí me parece fantástica la idea implementada¨.

Al referirse a los que cuestionaron el método y que podría generar alguna contaminación, expresó ¨Eso hay que tomarlo con pinzas, eso me parece sumamente rebuscado¨; ¨lo importante es que esta es una herramienta sencilla, es práctica y casera, y no le busquemos la quinta pata al gato en una pandemia. Yo soy correntina y al pan, pan y al vino, vino.¨

Además hoy se conoció que “La pérdida del olfato y del gusto son síntomas claros de tener coronavirus“. A esa conclusión llegó un grupo de investigadores de Universidad de California en San Diego, Estados Unidos. Estos dos síntomas ya habían sido señalados por pacientes en todo el mundo, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no los reconoce oficialmente. Por primera vez, un estudio se ocupó de validarlos.

Esto fue destacado por el intendente, Victor Aiola que en las redes sociales escribió:

UNA VEZ MÁS PIONEROS EN UNA MEDIDA ACERTADA Y CIENTÍFICAMENTE COMPROBADA

➡️Investigadores de Universidad de California en San Diego confirman la pérdida del olfato como síntoma de la enfermedad.