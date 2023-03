Dialogamos con el presidente del bloque de concejales de Juntos, contador Alejo Pérez, quién habló de la apertura de sesiones local y de la Provincia, además hizo un análisis de las precandidaturas dentro de «Juntos».

Sobre los cuestionamientos posterior a la apertura por el Frente de Todos el edil oficialista dijo que, «tienen derecho a pensar y decir lo que les parezca. Golía en esto de querer armar un municipio paralelo, en vez de pasar muchas cuestiones por el municipio y trabajar con el gobierno local intenta hacerlo a su manera, simplemente para tener rédito personal y no sabe que esas cosas no van más en la política, muchos políticos creen que las cuestiones públicas son de los políticos y no de la gente, nos cansamos de escuchar que la Provincia o Nación trajo cual cosa, y en realidad es que el dinero es de toda la gente y especial de Chacabuco; es conceptual de como ven el estado algunos políticos»