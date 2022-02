El concejal de Juntos contador Alejo Pérez en diálogo con Líder habló de la actualidad legislativa, del pedido del Frente de Todos para que una de las ambulancias adquiridas vaya a Rawson, sobre la necesidad que el tomógrafo vuelva a funcionar y del Acuerdo con el FMI entre otros temas.

El legislador en parte de su alocución dijo que «todos tenemos que hacer una autocrítica en resolver problemas y no ver quién tuvo la culpa o quién no, o quién hizo más o quién hizo menos. La gente no le interesa si es la Cooperativa o el municipio o los concejales el responsable que el tomógrafo no funcione, la gente quiere que el tomógrafo funcione, para dar un ejemplo, mientras no hagamos eso estamos errando el camino, hay que cambiar el rumbo y discutir de las cosas a resolver«