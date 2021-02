Tomás Domínguez: “Reafirmamos el compromiso de hacer realidad la autovía”

Luego de la visita del Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, Tomás Domínguez resaltó que “en lo que va del 2021, es la tercera vez que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas vienen a Chacabuco”.

Durante la recorrida, el ministro aseguró que “se espera que en un plazo de 18 meses la obra de la variante Chacabuco este finalizada”.

“Hoy reafirmamos el compromiso de hacer realidad el sueño de la autovía” expresó Domínguez, al tiempo que señaló que “lo más importante es que es una obra que beneficia directamente a los vecinos de Chacabuco”.

Por otra parte, el ex edil expresó su agradecimiento al gobierno de Alberto Fernández: “a pesar de que el intendente no es del mismo signo político, hay un gobierno nacional que no dejó de proyectar obras para nuestra comunidad”.

Del encuentro participaron autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional, Hugo Moro, director de Ferro Expreso Pampeano, Santiago Carnaghi, titular de ANSES, y los concejales Javier Estevez, Romina Barbeta, Sofía Silva y Fabián Ayala.

There is no ads to display, Please add some