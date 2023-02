¿Un Ovni en la Laguna de Rocha?

El vecino Marcelo Bracchi relató una experiencia que le tocó vivir el fin de semana en La Laguna de Rocha donde observó, a 10 metros de distancia un Ovni.

Este es su relato:

De camping, el sapo y el ovni.

El pasado sábado después de tanto tiempo decidí salir de campamento deporte del cual soy muy aficionado y si sumaste los días y lo he hecho les puedo asegurar que llevo varios meses haciéndolo esa no es la cuestión la historia es otra y aquí se las cuento. Después de nuestra llegada a la laguna de Rocha armar carpa disgustar unos ricos mates con turchis, haber escuchado unos buenos temas musicales en nuestro parlante cenamos y nos fuimos a dormir.

A las 3:25 de la mañana me despierta un golpe o mejor dicho algo que entró a la carpa al abrir los ojos veo a un sapo de considerable tamaño obvio que lo saqué y me costó mucho hacerlo porque estaba como asustado los pájaros de la laguna gritaban como si alguien o algo los corriese me levanté saqué al batracio acto seguido fui al baño cuándo volvía observé que hacia la laguna había unas raras lucecitas rojas azul roja…..

Esto me llamó la atención y me dirigí hacia la costa al llegar vi una nave lenticular de unos 15 o 20 metros por aproximadamente, 5 de alto flotando sobre la costa de la laguna a unos escasos 10 m de donde yo estaba. Jamás había visto un OVNI tan cerca. Era de un negro intenso no metálico tenía un borde de un metro donde estaban las luces y de ahí se veía una vibración en el aire ha de estar tan cerca pude comprobar que no giraba ni emitía frío ni calor eso sí había un extraño olor como a plata fundida.

Estuve como 2 minutos observándolo de pronto tuve la sensación de que alguien me observaba desde el objeto y en ese preciso momento empezó a ascender subió hasta un poco más de la altura de los árboles y empezó a avanzar hacia donde estaban las carpas. Primero pasa por sobre una carpa naranja de una parejita y más luego sobre la carpa nuestra al hacerlo sin que nadie lo haya tocado se prendió el parlante y empezó a emitir sonido siguió su camino cruzó la callecita interna de la laguna avanzó unos metros sobre el campo y empezó a tomar velocidad con rumbo a Chacabuco.

A pesar de que estaba rodeado por 10 personas todos durmiendo fui el único en observarlo tenía el teléfono roto y no pude hacer fotos como nunca dejé mi cámara en Chacabuco ya que siempre llevo mi mochila donde ella está siempre ubicada y por una razón de tranquilidad o seguridad no quise llamarlo a Lucas. Al subir la nave los pájaros empezaron a calmarse y al desaparecer hicieron silencio él batracio y un perrito marrón peludo fueron mis compañeros de ese momento.

De los 15 platos voladores que vi hasta el sábado pasado jamás había estado cerca de uno como esta vez dos de ellos este y otro lo vi en la laguna de Rocha el primero en 1997 y el otro como ya les conté el pasado domingo 26 de febrero de 2023.