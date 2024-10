Dialogamos con el intendente municipal dr. Darío Golía sobre la actividad ejecutiva y nos hace un resumen de los primeros 10 meses de gestión.

El jefe comunal en la entrevista por Líder dijo, «venimos con mucha actividad, contentos porqué venimos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos propuesto oportunamente y eso amerita un esfuerzo diario para poder estar a la altura de la circunstancia y poder canalizar las inquietudes y poder representar al vecino. Todos los días vemos que damos un pasito más y para nosotros eso es importante»

El jefe comunal entre otros temas respondió a la oposición por la situación del tránsito, servicios públicos, Cooperativa Eléctrica, programa Fortalecer y da su mirada sobre la Educación Pública y lo sucedido ayer con la aprobación del veto al financiamiento de la Universidad Pública, en referencia a este tema el jefe comunal dijo, «no sorprende porqué lo dijo el año pasado en campaña, es un gobierno que prioriza el déficit cero ante cualquier otra circunstancia, son modelos de país, el año que viene el pueblo argentino decidirá nuevamente y se verá si este modelo prevalece o prefiere otro modelo superador diferente, nosotros somos defensores de la educación pública y de la inversión en educación, un país sale de la mano de la educación, la educación es la que te da la libertad, la educación es la que te da seguridad, la educación es la que te da la igualdad, eso es importante, cosa que este gobierno no comparte, hay dos miradas de país diferente»

Golía hizo referencia a los cuestionamientos qué la oposición hace al caos del tránsito y puntualmente a los motociclistas, «el tránsito nos preocupa y nos estamos ocupando del tema, estamos avanzando en lo que es educación, en prevención, controles, se está haciendo, no es verdad que no se está haciendo nada, estamos haciendo el seguimiento de todos los infractores, se están acopiando vídeos, pruebas y llevado a la fiscalía, material donde se muestra a los involucrados y domicilios particulares, digo esto para que sepan que estamos trabajando y es decisión de tener las pruebas y después hacer la correspondiente denuncia y así preservar la vida de quienes transitan en motos y la vida de terceros, el que hace piruetas en moto pone en riesgo su vida y la de lo demás, pretendemos que haya cordura, que tengamos la razonabilidad suficiente cómo para contener a cada familia dónde hay una moto hay un adolescente o no tanto, a veces hay mayores, tratemos de hablar, de concientizar, no es gracioso hacer piruetas y andar con escape libre, no dañan al estado, no dañan al intendente, dañan a la comunidad toda»