“Un partido político no es un Club de Fans”

La interna radical que en nuestra ciudad solo tiene una sola lista para elegir autoridades del Comité, en las últimas horas ha tenido a través de una publicación del diario local de DeHoy varios cruces en referencia al apoyo que desde nuestra ciudad se les dé a los candidatos Abad o Posse respectivamente.

En dicho matutino se referían a la interna radical argumentando que un dirigente cercano al jefe comunal local habría dejado entrever, “que aquellos radicales que se muestren en favor de Posse o el día de las elecciones movilicen afiliados para votar al dirigente de San Isidro deberán olvidarse de poder integrar las listas de concejales o de consejeros escolares en las elecciones de octubre”

Además, la misma publicación dice, “que quienes apoyen a Posse no sólo no serán candidatos a concejales o consejeros, sino que también deberán dejar la gestión municipal en el caso de que sean funcionarios”

Líder intentó hablar con varios dirigentes de la UCR quienes se habían pronunciado públicamente en alguna oportunidad simpatizar con Posse pero no quisieron hablar por el momento, quien lo hizo fue Gregorio Marsiletti, quien milita en la UCR desde el año 1997, es Licenciado en Ciencia Política, profesor de Construcción de la Ciudadania, también da derecho y Sociología, ex integrante del gabinete de Aiola en el área de Educación, estuvo a cargo del Centro de Altos Estudios

Al ser consultado el dirigente radical dijo que, “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, así lo establece el artículo 38 de la constitución nacional, incorporado en la reforma del 94 por iniciativa de Raúl Alfonsín”.

Marsiletti dio un mensaje a aquellos que citan al ex presidente, pero pareciera que no lo interpretan, “Ya que tanto nombran a Alfonsín sería bueno que sean exegetas de lo importante de su obra, además se garantiza su organización y funcionamiento democrático, como la garantía de la participación y competencia”

El ex director del Centro de Altos Estudios fue más allá y manifestó que, “Un partido político no es un Club de Fans, por ahí algún desvelado nuevito que nunca vio más de $30000 se pasa de obsecuente, al igual que los conversos, que son más papistas que el Papa por la carga de culpa”.

Ya en el final de la entrevista radial Marsiletti dijo que, “Yo estoy seguro que el intendente sabe la diferencia entre ser el jefe del ejecutivo local, la militancia y la participación interna dentro del partido. Él es el intendente de todos, tal lo demuestra con la cantidad de funcionarios peronistas que tiene su gabinete. Pero también sabe, porque lo dijo y me parece acertado, que si hubiese presentado como candidato del partido Comunista o Vecinal no hubiese sacado ni un concejal”

Ya en el final el ex funcionario dijo que el padrón de afiliados de nuestra ciudad no está actualizado y pidió a la junta electoral local que revea este inconveniente, además dijo, “En sus 130 años de historia el Radicalismo ha hecho de la vida interna partidaria casi un principio Laico, seguramente eso le permitió atravesar tres siglos distintos, que alguien intente proscribir, censurar o más grave aún, digitar la integración de una lista según la opinión o posición con respecto a una posición política interna es de alguien que no sabe, no quiere o por ahí no puede”

