La Diputada Micaela Olivetto en diálogo con Líder habló del cierre de listas la que la tiene en 4to lugar a renovar su banca, «estoy orgullosa, contenta de esta responsabilidad de poder renovar en la lista de diputados provinciales, poniendo en valor todo el trabajo que se hizo y pensando en los nuevos desafíos»

La Diputada también comentó qué, «Unión por la Patria tiene que ver con la familia, con el sueño de poder crecer, la unión de todos y todas dejando de lado intereses personales y diferencias en función de un colectivo que nos necesita, de familias que la están pasando realmente mal con la situación económica, de una gestión de un presidente que no cumplió el contrato electoral, que no satisfizo las necesidades básicas del pueblo, de pelearse con quién debía pelearse frente al aumento injustificado de los precios, de los alimentos sobre todo, en ese sentido creo que nuestro posicionamiento está claro, nosotros defendemos nuestra bandera y vamos a estar ahí cuando creamos que el rumbo que se tome no sea comprometido con la gente y reclamando y trabajando en función de las convicciones, que en definitiva tiene que ver con la libertad del pueblo y la grandeza de una nación»