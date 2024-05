Dialogamos con el senador provincial Marcelo Daletto sobre la actualidad política nacional y provincial, proyectos de su autoría y situación partidaria entre otros temas.

En el transcurso de la entrevista por Líder el legislador analizó los 5 meses del gobierno de Milei y Kicillof, y sobre el primero comentó qué le pareció la presentación del libro en el Luna Park y el show posterior del presidente, «es una manera de ejercer un liderazgo que cómo toda cosa no es mala ni buena, no me gusta aprovechar esos escenarios para agredir, que siempre tenga del otro lado a un enemigo, las agresiones pueden ser divertidas para un espectáculo, pero las sociedades no crecen con las agresiones y eso es una alarma que siempre hay que marcar en las palabras del presidente, están demás las agresiones, no es necesario»

Daletto tambien dijo en referencia a Milei que, «Una cosa es ser panelista de TV y otra cosa es ser presidente»