Planetario 360° en Chacabuco: una experiencia única y gratuita el 20 de septiembre

La Escuela de Actividades Culturales (EAC) de Chacabuco anunció una propuesta especial para celebrar la previa del Día de la Primavera. El próximo viernes 20 de septiembre, la Plaza San Martín será el escenario de un evento inédito: la llegada de un Planetario 360°, con funciones gratuitas para toda la comunidad.

El director de la EAC, Marci Arabia, adelantó que la jornada comenzará desde la mañana y contará con 11 funciones del domo 360°, un espacio de 12 metros de diámetro y más de 6 metros de altura que permitirá vivir una experiencia inmersiva única. Cada función tendrá una duración aproximada de 45 minutos y una capacidad para 100 personas.

Experiencia inmersiva y talleres temáticos

El Planetario 360° proyectará contenidos sobre tres ejes:

✨ El universo.

🌊 El mundo marino.

🦖 Los dinosaurios.

Además, se complementará con más de 10 talleres temáticos y actividades para toda la familia: juegos didácticos, cama elástica, inflables, propuestas gastronómicas de los talleres de cocina y espacios de recreación para grandes y chicos.

“Queremos que la comunidad de Chacabuco y también las localidades disfruten de algo novedoso, gratuito y de calidad. Es una experiencia hermosa para compartir en familia”, destacó Arabia.

Participación de las localidades

La organización contempla la integración de alumnos de Rawson, O’Higgins, Castilla, Los Ángeles y Cucha Cucha, quienes también podrán disfrutar del domo y las actividades, garantizando que la propuesta llegue a todo el partido de Chacabuco.

Entradas gratuitas y organización

Si bien el evento es totalmente gratuito, se entregarán entradas anticipadas para garantizar el orden y la organización de cada función, similar a lo que ocurre en un teatro. Arabia señaló que ya hay funciones reservadas para instituciones educativas y que durante la tarde estarán disponibles para el público en general.

“Sabemos que la demanda será alta, pero estamos evaluando la posibilidad de repetir la experiencia en el futuro. La idea es que todos puedan participar”, aseguró el director de la EAC.

✅ Fecha: Sábado 20 de septiembre.

✅ Lugar: Plaza San Martín, Chacabuco.

✅ Actividades: Planetario 360°, talleres, juegos y gastronomía.

✅ Entrada: Gratuita, con cupos limitados por función.

El evento es organizado por la Escuela de Actividades Culturales junto a la Subsecretaría de Cultura de Chacabuco, y se presenta como una de las actividades más esperadas en la previa de la primavera.