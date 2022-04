Una pesadilla poder alquilar

No solo no hay casas en el mercado, sino que las pocas que aparecen piden alquileres difíciles de pagar en referencia a los bajos sueldos y a la hora de renovar las actualizaciones son impagables superando los límites de la inflación.

Hay una revisión de artículos de la Ley de Alquileres, pero a algo más de un año de la puesta en vigencia llegó sin dudas para complicar y provocar un desabastecimiento en el mercado de alquileres donde la oferta de inmuebles sigue cayendo.

Jorge Ortega propietario de Inmobiliaria Ortega sobre esta cuestión en Líder se refirió y dijo que, “Hay una crisis a nivel nacional y en nuestra ciudad se nota mucho. Es una misión imposible y cuando uno encuentra son muy altos los alquileres respecto a lo que son los salarios y la causa de esta situación tiene que ver con la Ley de Alquileres que en vez de venir a solucionarle la vida al inquilino se la complicó”

Mercedes una vecina que escribió a nuestro medio pidiendo que publiquemos el pedido de poder conseguir una vivienda, ya que donde está en la actualidad debe entregar a fines de abril dijo, “ a fin del año pasado el dueño de la vivienda que alquilo me comunicó que quiere vender, desde ahí que busco y no puede conseguir nada, somos tres de familia y nos es difícil acceder a un crédito para poder construir algo, tenemos un terrenito, nos queda solo un mes y ni por inmobiliaria hay, y las que nos ofertaron imposible de pagar y menos con los requisitos que piden a la hora de ingresar”

Maximiliano Felice subsecretario de Desarrollo Social, ámbito donde recurren los vecinos en situaciones límites a la hora de no tener donde vivir o en ayuda para el pago de alquileres, dijo que «apelo a los concejales de todos los bloques que dejen discusiones que no tienen sentido y trabajen en solucionar los problemas a la gente y puedan empezar a trabajar por ejemplo en un fideicomiso de garantías o fondo de caución para que el municipio pueda tener un poco de autonomía municipal para contratar una empresa de seguros y poner a disposición de la gente que hoy no puede alquilar por falta de garantías, son cosas que se puede hacer desde el Concejo, haciendo una ordenanza y el ejecutivo trabajar en ese tema, hay gente que tiene que dedicarse más a legislar»