Dialogamos con el ex comisario Marcelo Seal quién se encuentra asesorando en materia de Seguridad al candidato de Juntos Alejo Pérez, «yo venía trabajando en una línea del PRO con Cristian Ritondo, he trabajado en el ministerio de Seguridad 4 años, todo lo que yo pueda aportar y sirve a Chacabuco que no está ajena a la inseguridad de lo que pasa en las grandes ciudades, Alejo me llamó y no tuve ningún problema más allá que estoy dentro del mismo espacio, uno brega por un Chacabuco mejor, y viendo que hay un candidato joven, es lo que necesita Chacabuco y creo es el momento de ponernos a trabajar, colaborar y no ser egoísta»

Seal además dijo que, «no sólo hay que hablar de seguridad, hay que hablar de salud, de planificación, hay muchas cosas por hacer en nuestra ciudad de cosas que la gente lo está necesitando, a la gente hay que darle esa prioridad de escucharla y después de ahí arrancar, hoy Chacabuco está estancado»