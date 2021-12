El concejal Mario Dicundo en una extensa entrevista en radio Líder habló de muchos temas de actualidad política, entre otros, su mirada hacia el gabinete del intendente Aiola.

“Creo que uno no debe perder el contacto con la realidad y ser crítico y eso te lleva a lo que tenes que hacer en el día a día, en mi humilde manera de ver las cosas para mí hay funcionarios que no han estado a la altura, hoy la gente de Chacabuco ve que los servicios se prestan en un nivel muy similar a cuando asumimos, en el final del 2015 la gente vio que había un cambio y ahora todo se volvió a relajar, todo sigue de la misma manera, seria buenísimo que los que siguen acompañando al gobierno municipal, que estén en la función tengan la posibilidad de tener una visión más amplia y de apuntar a los sectores que hay que apuntar para mejorar la calidad de vida de los Chacabuquenses».

«El área de Producción debe trabajar mucho más, en Chacabuco hace mucho tiempo que no se genera lo que se tiene que generar del sector productivo, condiciones, salir a buscar empresas, salir a ofrecer, trabajar mucho más con las universidades, incorporar conocimiento, trabajar con los colegios secundarios y ver de becar a jóvenes de Chacabuco en áreas específicas que no tenemos, no tenemos oftalmólogo, trabajemos en ese tipo de cosas, no nos podemos quedar en una ciudad que solo hacemos bacheo y ponemos focos, eso hay que hacerlo y además hay que achicar el estado, hay áreas del municipio que no las puede soportar más, económicamente se hacen inviables y eso impide que otros sectores que necesitan no tengan recursos”

El concejal Dicundo en la catarsis radial siguió mostrando su descontento, “Hay áreas que son importantes y otras secundarias, no se puede descuidar salud, no se puede descuidar seguridad, no se puede descuidar servicios públicos, a partir de ahí, todo lo otro, para el municipio tal cual está hoy, termina siendo secundario, no digo que hay que anular las áreas, pero evidentemente hay que reformular prioridades, hay estructuras muy grandes que generan poco, creo que es hora de restructurar, de repensar el corralón municipal, estas discusiones se tienen que dar, no podemos pensar un municipio de 40 años atrás”