“Uno solo no lograría nada, esto es el trabajo de muchas personas”

Catorce adultos mayores de Chacabuco clasificaron a la final de los Torneos Bonaerenses 2025

El profesor Mauro Comiso, responsable del área de Adultos Mayores del municipio, confirmó que 14 participantes locales lograron clasificar a la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputará en la ciudad de Mar del Plata del 13 al 18 de octubre.

Un encuentro primaveral con más de 200 personas

Comiso destacó también el encuentro por el Día de la Primavera, realizado junto al Centro de Día APRID y la Subsecretaría de Desarrollo Social.

El evento reunió a más de 200 adultos mayores e incluyó actividades recreativas, juegos por estaciones, almuerzo y espectáculos al aire libre.

“Fue una jornada increíble, una caricia al alma para todos. No es fácil movilizar a tanta gente, pero se pudo disfrutar desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde”, señaló Comiso.

Clasificados a Mar del Plata

Tras superar la etapa local y regional, los adultos mayores de Chacabuco competirán en disciplinas como:

Ajedrez

Fútbol tenis +70

Fútbol tenis intergeneracional

Natación

Sapo masculino y femenino

Truco mixto

“Llevar una combi entera de adultos mayores a Mar del Plata es increíble. Pasar a la final no es fácil, porque competimos con ciudades grandes y con mucha infraestructura, pero nuestros participantes estuvieron a la altura”, expresó Comiso.

Expectativas y posibilidades

El profesor subrayó que la Región IX es una de las más competitivas de la provincia, lo que eleva el nivel de quienes llegan a la final.

“Siempre que pasamos a Mar del Plata vamos con posibilidades de medalla. La competencia es muy difícil, pero nuestros adultos mayores viajan con un alto nivel”, aseguró.

Viaje y cronograma

La delegación local partirá de Chacabuco el domingo 12 de octubre por la noche, para acreditarse el lunes temprano en Mar del Plata. El regreso será el sábado 18 de octubre, de modo que los participantes puedan compartir el Día de la Madre con sus familias el domingo 19.

Próximas actividades para adultos mayores

Además de los Juegos Bonaerenses, el área de Adultos Mayores prepara otras iniciativas:

Viaje a La Plata a fines de octubre, en el marco del programa Conociendo nuestra capital.

Torneo nacional de Newcom, el primer fin de semana de noviembre.

Cierre anual de talleres y preparativos para la Colonia de Verano 2026, que comenzará el 2 de enero en el Parque Recreativo.

Comiso agradeció a todas las áreas municipales que colaboran en la organización, especialmente al director de Deportes, Jorge Giménez, y al equipo de Cultura y Desarrollo Social.

“Uno solo no lograría nada, esto es el trabajo de muchas personas”, remarcó.