El referente del PRO local Dr. Ignacio Orsini en diálogo con Líder opinó sobre los posteos de la concejal de Juntos Silvia Gorosito, de Mauricio Macri y su decisión de no ser candidato, de su futuro político dentro del espacio, y si Aiola debe o no ser candidato, «es una decisión personal, dos mandatos traen mucho desgaste, a mi me parece que sería un buen momento para que aparecieran nuevas figuras o nuevas opciones dentro del espacio local, va a pasar por él si vuelve al consultorio, es una decisión personal y se analizará en la mesa de Juntos»