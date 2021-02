Vacunación: ¨se trabajó mucho para que se borre el mote de política partidaria¨

Romina Parzanese, coordinadora del punto Chacabuco de vacunación de Covid-19 que funciona en el colegio Industrial, explicó por Líder que puede utilizarse un nuevo lugar de vacunación en el futuro, ¨Cuando se inicien las clases seguramente nos tendremos que mover, se prevé un protocolo que se está armando¨; ¨se armará un dispositivo para que se pueda trabajar en conjunto, Ministerio de Salud y Municipio si es necesario¨.

Al ser consultada sobre las denuncias de la utilización de la vacunación en política partidaria Parzanese expresó ¨se trabajó mucho para que se borre el mote de política partidaria, ya que si bien puede haber personas que trabajen en la posta que tienen afinidad, tanto de un color político como del otro, son decisiones personales. No fueron una decisión como para tomarlos como empleados del Ministerio¨.

¨El 65 por ciento de las personas que trabajamos en la posta somos personal de salud, a mí que soy coordinadora una de las cosas que me preguntaron es que no militara en ningún lado. Que no tuviera una ideología marcada para entorpecer estas creencias¨.

Romina Parzanese, también se refirió a las denuncias de otras ciudades de personas que fueron vacunadas de forma irregular, o los integrantes de la posta que se vacunaron, ¨para trabaja en la posta uno tiene que tener una cierta convicción, están aquellos que por decisión propia o prescripción médica están esperando, o no pueden vacunarse, pero esto es voluntario, armamos un listado interno donde vamos a ir mechando¨.

¨Aunque sea personal de la posta o vecino del barrio tiene que estar inscripto en el registro provincial, si no pasaron por ese filtro no hay forma que nosotros los vacunemos, por más cariño y por más personal de salud que sean, ese es el primer requisito¨.

¨Si alguien que tiene asignado el turno, no concurre, al final del día se le pone el ausente y a esa persona se le vuelve a asignar el turno. A esa vacuna la usamos con personal que se quiera vacunar de la posta o personas que tenemos del listado de espera, podemos adelantar los turnos del día anterior y completarlo¨.

