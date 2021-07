Vacunación: A Aiola ¨nunca hay nada que le venga bien¨

El concejal del Frente de Todos Martín Carnaghi habló sobre las próximas elecciones, el armado de listas próximo a cerrar y la pandemia. El edil manifestó, «hoy no se está avanzando pero tendremos que hablar estos días con la mayor amplitud y generosidad, uno no puede ir a una mesa de diálogo con pretensiones personales, eso te pone una barrera para dialogar con el otro».

«Yo pongo como ejemplo lo que no hay que hacer, aquella ronda de diálogo que tuvimos en el 2019, se convocó, estuvimos los distintos actores de agrupaciones y la verdad que ir a sentarse; que te convoquen a una mesa de diálogo y encontrarte con todas las pretensiones, con toda la lista armada, no es el camino. Eso ocurrió en el 2019 y terminamos en un proceso interno, esperemos que eso hoy no pase.»

«Nosotros tenemos pergaminos para mostrar de humildad y grandeza, nunca pusimos un interés personal por encima de lo colectivo y así vamos a seguir actuando, espero tener un entendimiento.»

«Nosotros necesitamos de todos y necesitamos unidad, eso hay que lograrlo, se dialoga con sinceridad. Necesitamos de aquellos que dicen o creen que tienen muchísimos votos y los que tienen poco para aportar, pero es importante. A veces dicen tal dirigente mide tanto; y eso sirve para ganar una interna pero tiene un techo para ganarle a Cambiemos que es el objetivo.»

«Hay algunas declaraciones que intentan imponer a un salvador a un mesías y eso en el peronismo de Chacabuco se terminó, necesitamos de todos y construir una propuesta dónde todos se sientan parte y dónde todos se sientan representados.»

Carnaghi en el final de la entrevista radial se refirió a las criticas del Intendente Aiola quien cuestionó que se denomine a Chacabuco ciudad protegida por el avance de la vacunación (ver nota) el edil entre risas expresó, ¨Mauricio Macri está en Suiza y debe haber mandado un fax bajándole línea a todos los intendentes de Cambiemos porque no es sólo Aiola el que lo está diciendo, sino que son varios lo que se manifestaron en el mismo sentido. El intendente dice esto en lugar de estar preocupado para cuidar a los vecinos, bajar los contagios, hacer los controles, financiando a los sectores que no pueden trabajar porque estamos en fase 2¨.

¨Con la vacunación la corrida del arco que hace es permanente, parecería que nunca hay nada que le venga bien. Critico la vacuna Sputnik diciendo que era veneno, y ahora esto¨.

¨Ayer el gobernador dispuso que Chacabuco sea una ciudad protegida, que es una muy buena noticia, eso implica que estamos avanzando en la vacunación, obvio que falta, pero me parece que no hay criterio, no hay una visión sanitaria clara y eso se demuestra en el nivel de contagios y lamentablemente en la cantidad de muertos¨.