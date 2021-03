Vacunación: “Desde Salud no damos turnos”

La Dra. Romina Sclavi dialogó con FM Líder sobre el faltante de vacunas o en el atraso de la llegada y manifestó que, “estamos preocupados; hasta el momento llevamos vacunados el 1% de la población con las dos dosis”

La funcionaria de Salud dijo, “Todos los municipios estamos en la misma situación y preocupados por la no llegada de la vacuna. En el sistema sanitario recibimos la preocupación de la gente. Nosotros recibimos los turnos del ministerio, desde salud no damos los turnos, no es así, la turnera la entrega el ministerio de salud de la provincia.”

Sclavi argumentó desde su punto de vista la mala distribución de la vacuna a los municipios, “Lo que notamos que la distribución de vacunas no es de manera igual y equitativa a la población que tiene cada municipio, en nuestra misma región tenemos la misma distribución para municipios con menos y más habitantes, entonces hay distritos que tienen el 10% de la población vacunada y nosotros el 1%, me parece que hay una mala distribución de los recursos, hemos recibido casi todos los municipios la misma cantidad de dosis independientemente de la cantidad de habitantes”

En el final la funcionaria destacó que, “Me llama la atención la poca disponibilidad de vacunas y la mala distribución. Hay geriátricos sin vacunar, cuando son el foco en donde se produce la mayor cantidad de contagios, son instituciones cerradas con adultos mayores, todavía no se llegó a vacunar a esos geriátricos de Chacabuco y de las localidades, eso nos genera mucha preocupación”

