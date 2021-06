Vacunación: El sistema permite poder falsear las declaraciones juradas

El presidente del bloque de concejales de Cambiemos Dr. Ignacio Orsini habló de la sesión a llevarse a cabo hoy de manera presencial en la Casa Vasca, además dio detalles del programa de ayuda al comercio local y la denuncia por supuestas irregularidades en la vacunación contra el Coronavirus.

¨El sistema permite poder falsear las declaraciones juradas, pero debería tener cierto grado de verificación¨;¨la denuncia en la Fiscalía está acompañada de pruebas y se solicita investigar el hecho¨.

Sobre la interna del PRO, el edil no reconoce a nivel local ningún liderazgo, “yo estoy siempre en el mismo lugar. No puedo reconocer cómo líder a quién no está dentro del partido. Daletto está claro que trabaja para Emilio Monzó. Quiénes quieran estar en el PRO deberán reconocer liderazgos de gente que está adentro del espacio.”

