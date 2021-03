Vacunación VIP: “Esto debería terminar en una denuncia”

El concejal Mario Dicundo de Cambiemos dialogó con FM Líder y habló de varios temas de actualidad legislativa y partidaria, entre otros de la elección de la UCR para el 21 de este mes, de los vacunados VIP y del discurso de apertura de sesiones del presidente Alberto Fernández en la jornada del lunes.

En referencia a las elecciones legislativas de este año el concejal dijo, “Nosotros somos siempre optimistas, creo que tenemos que terminar el trabajo que venimos haciendo en nuestra ciudad y sigamos teniendo el apoyo. El año pasado fue un año particular, la realidad nos marcó una caída en la prestación de servicios y lo que se vio reflejado en la caída de recaudación del municipio, este año habrá que trabajar el doble para poder mejorar ya que los vecinos merecen servicios y obras en base a los impuestos y tasas que pagan”

A la hora de hablar de la interna partidaria que se realizará en 20 días, Dicundo manifestó que, “lo que uno pretende cuando hay una elección es que transcurra con normalidad, que el afiliado radical pueda expresar su voto como corresponde, la interna es en la provincia de Buenos Aires a la presidencia, la idea es que los afiliados puedan decidir quien preside el Comité de la Provincia de Buenos Aires”.

“La figura de Lousteau que acompaña a Posse es una alternativa, la figura Lousteau me parece interesante, después el afiliado tiene que ir tranquilo a votar y que su opinión sea por un lado o por otro pero que lo haga. Esta elección viene a marcar para los radicales si queremos un radicalismo que siga en la misma línea que Cambiemos, que no ha sido tan protagonista en la gestión anterior tanto en la Provincia como en nación, o buscar estar en igualdad de condiciones con las candidaturas que propone el PRO, en un marco de participación poder disputar los cargos electivos que se den para el 2021 y 2023, no es un tema menor que los radicales bonaerenses puedan participar en estas elecciones”

Dicundo también reflexionó sobre el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones, “En muchos aspectos no refleja la realidad que vivimos todos. Esa crítica permanente hacia el ex presidente Macri donde hace ya más de un año que no está gobernando y creo que los problemas que tiene la argentina hoy son ya por errores propios de su gestión y la incapacidad que tiene el gabinete que el eligió. Y lo más preocupante para mi punto de vista es el constante ataque al sistema judicial, el cual creo que hay que reformar, que hay que modificar, que modernizar, pero para la justicia de cada uno de los vecinos en el día a día, en esos aspectos no se trabaja ni se dice nada con la falta de justicia que tienen los vecinos cotidianamente o sobre lo lenta que es la justicia para enjuiciar a una persona que robó, que mató o violó, de eso no se habla, solamente de la Corte Suprema y de los Jueces Federales que involucran causas con la vice presidenta, por eso es un discurso que no suma absolutamente nada y sigue mostrando un perfil muy pobre al cual yo lo creía un poco más capacitado, lo que marca que este año será igual o peor al 2020”

Sobre la vacunación VIP Mario Dicundo dijo que es, “lamentable y es lo que sospechamos con el manejo arbitrario y político de un bien que los argentinos merecen y están esperando, entonces no debería terminarse el tema como quiere el presidente, esto debería terminar en una denuncia, el debería denunciar judicialmente a sus propios funcionarios y a los que están involucrados, pedir que los legisladores que acomodadamente se vacunaron se retiren de la representación política de su espacio y en el ministerio abrir un sumario para saber si era solo el ministro y su sobrino o había más funcionarios que estaban involucrados en esto, yo creo en esta segunda opción, no tengo dudas que estas cosas no se hacen sin que todo el mundo sepa, y seguramente a nivel nacional debe haber casos que aún no se conocen, con menos resonancia pero la misma gravedad”

There is no ads to display, Please add some