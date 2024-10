Dialogamos con el concejal del PRO Alejandro Cieri sobre la actualidad legislativa y política partidaria. El edil nos da su punto de vista al veto del presidente a la ley de financiamiento universitario y de la multitudinaria marcha de ayer, «una de las grandes tareas que le dio la gente a Milei es el déficit cero, de no emitir, de no tener inflación, en base a esas cuestiones es el debate y nuestra posición. Vamos a esperar cuál será la posición del PRO a nivel nacional que no se ha expedido. Es un tema importante, no lo desconozco, las universidades son el principal instrumento de la ascendencia social, pero estamos dando un debate que tiene que ver con los fondos, por eso tenemos que ver todas las aristas para ver cuál es la posición oficial de nuestro partido»