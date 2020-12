“Vamos a invertir y hacernos cargo de lo que nos corresponde”

Debido a la situación de baja presión de agua y en algunos casos falta total del servicio en las últimas horas, desde FM Líder se tomó contacto con el funcionario del área de Obras y Servicios Públicos, Pablo Echevarría y el Secretario de Gobierno contador Alejo Perez, ambos dieron los motivos del porqué ocurrió este inconveniente y que se está haciendo al corto plazo para solucionarlo.

En el comienzo de la charla Echevarría dijo que, “Tenemos este problema de baja de presión que no logra levantar a niveles normales para tener un funcionamiento optimo, tenemos el problema encima, estamos tratando de buscar las alternativas para dar solución a este inconveniente, estamos viendo la forma de activar todo para que a corto plazo empecemos a ejecutar las obras que hagan falta. Dentro de las obras la primera que se iniciaría sería un pozo que alimentaría la red en el barrio San Cayetano, es un lugar complejo en el punto de vista de la presión, si bien el problema es generalizado en la red, en ese barrio en particular es más complejo, van apareciendo distintos inconvenientes que vamos buscando la vuelta para solucionarlo, ese pozo lo iniciaremos lo más pronto posible, a corto plazo estaríamos empezando con lo que se llama pozo testigo, que es un paso previo para ver los estratos del suelo para de esa forma diseñar el pozo”

El funcionario argumentó por qué se dio el bajo consumo este fin de semana, “Uno no lo quiere poner como excusa, pero las condiciones climáticas movilizan un mayor consumo que hace que la provisión de agua, por un lado, no equipara o es menor al consumo per cápita, este equilibrio se logra superar en la madrugada o la noche cuando se levanta la presión en el sistema, en el día eso va variando y vence a la presión, estamos abocados a la problemática, tenemos que dar respuesta lo más pronto posible, son obras que llevan mucho tiempo, no será algo instantáneo pero ya vamos a empezar a trabajar para solucionar los inconvenientes”

Por su parte el secretario de Gobierno Alejo Pérez manifestó que, “Es una inversión que requiere buscar recursos importantes, fue un año de mucha austeridad, enfocado en lo que tiene que ver con salud, hubo austeridad en todas las áreas, esperando que todo el trabajo que se hizo en el año y el esfuerzo que se hizo de todas las áreas vamos a tener capacidad para responder a este tipo de problemas, dar respuesta a este tipo de inconvenientes, y lo que se pueda gestionar a nivel provincial y nacional se hará, esto es urgente, esto es prioritario, se va a estar haciendo de cualquier manera”

“Este es un problema multicausal y que tenemos que hacernos cargo de la parte que corresponde a la gestión que es invertir en hacer más pozos, pero también necesitamos poner en discusión el consumo que tenemos de agua en Chacabuco, es el momento que nosotros como gestión debemos invertir y hacernos cargo de nuestra parte, pero la sociedad es hora de empezar a ser responsables con el consumo de agua, porque por más pozos que se sigan haciendo e invirtiendo es un recurso no renovable y que tenemos que cuidarlo, Chacabuco está por encima de los niveles de consumo per cápita que otras ciudades y eso lo debemos mejorar”

“Desde el gobierno y la gestión vamos a invertir y vamos hacernos cargo de la parte que nos corresponde y necesitamos que la sociedad comprenda de la importancia de cuidar el recurso y de ser solidario con el que hoy no lo tiene, agua que se desperdicia en algún domicilio falta en otro lado, y también tenemos que revisar el problema de la energía para no tener cortes, y trabajar en conjunto con la Cooperativa Eléctrica para no tener cortes y no nos afecte. Desde el municipio nos haremos cargo de lo que hay que hacer y lo vamos a ejecutar”

