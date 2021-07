Emilia Recondo presidenta del Comité Alem contó como vienen las negociaciones en el armado de la lista de candidatos a concejales para las PASO de septiembre. Recondo en la entrevista por Líder dijo que, «el miércoles tuvimos una reunión, es mi primera experiencia en estas negociaciones, es una preocupación porque siempre quedan heridos, quedan enojados, la idea es que no pero no lo voy a poder evitar, tratando de hablar con todos, charlas periódicas con el intendente, son horas decisivas y tenemos muchas personas potables y queridas para integrar esta lista, todavía no hemos decidido los lugares, pero si creemos que con esos candidatos vamos a tener una lista de concejales que va a trabajar en llevar propuestas y proyectos y tener un Concejo Deliberante de diálogo y de diversidad de opiniones, de personalidades»

La docente sobre la misma cuestión dijo que, «No siempre hace falta pelear o guerrear para defender un proyecto, hay otras acciones que se pueden hacer para realizar una defensa y no un perfil combativo, por eso creo vamos en buen rumbo con la lista»