Vecino despedido de empresa local hace su descargo

Vengo a contar mi situación laboral y mi despido, una situación totalmente irregular en la que está involucrada la empresa Guiguivan – Hormiguera Chacabuco y el Municipio de Chacabuco.

Me encontraba contratado por la mencionada empresa, junto a mis compañeros, en condiciones totalmente fuera de la ley: las medidas de seguridad e higiene son inexistentes, empleados contratados fuera de convenio, sin pagar horas extras ni feriados, en negro, sin tener prácticamente ni agua ni un lugar digno para poder comer durante el día. A raíz de un accidente laboral, hace un tiempo, se vieron obligados a blanquear 5 horas diarias de trabajo cuando en realidad trabajamos 12 horas por día. También hubo casos de COVID positivo dentro de la empresa, no se cerró la fábrica, y los trabajadores que eran contacto de los positivos fueron obligados a seguir trabajando, aún algunos siendo factor de riesgo.

Yo fui contratado en categoría de «Ayudante», aunque me hacían hacer todo tipo de tareas. Últimamente estaba encargado de pañol, cargas y descargas, mantenimiento del pasto, encargado de Gas Oil, trabajos de infraestructura, de hacer estacas de madera sacándoles punta con una sensitiva de banco, subirme a la cargadora, lavar, pintar, etcétera.

En el día de la fecha, 13 de julio, me notifican que fui despedido porque se sopló la junta del Montacarga y aparentemente se fundió, siendo que yo no soy el responsable de dicha maquinaria, ni soy el único que la usa, ni soy el encargado de hacerle el service, ni nada por el estilo. Yo como categoría de «Ayudante» no tendría ni que manejarlo, pero lo hago por obligación, igual que la pala-cargadora. Un despido totalmente injustificado.

A todo esto, esta empresa que no cumple con ningún requisito de leyes laborales, ni sanitarias, ni de seguridad, realiza trabajos para el Municipio de Chacabuco. Actualmente están haciendo una obra de bacheo entre otras obras, y haciendo hormigón a la U.T.E. de Vialidad Nacioanl. Yo me pregunto: ¿Sabrán las autoridades municipales con qué tipo de empresas trabajan? ¿Las condiciones de trabajo de los laburantes que trabajan o trabajábamos ahí?. Si no lo saben, es una irresponsabilidad contratar a una empresa sin conocerla. Si lo saben, son cómplices de las condiciones ilegales y la falta de humanidad en las que nos tienen. Mi familia y yo esperamos una respuesta a esta angustiante situación.

Andrés Alejandro Cañas

DNI 26.492.071